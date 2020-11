e che può segnare un punto a favore per quei dirigenti, come Marotta per l'Inter e De Laurentiis per il Napoli, che si stanno battendo per evitare ai propri calciatori impegnative e pericolose trasferte in giro per il mondo in piena seconda ondata di Covid-19. Come rivela Kicker, la società tedesca ha infatti comunicato di non aver concesso a Marco Friedl (Austria), Milos Veljkovic (Serbia), Milot Rashica (Kosovo), Yuya Osako (Giappone) e Josh Sargent (Stati Uniti) di rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali.Perdendo così la possibilità di partecipare, come minimo, alla prima partita col loro club dopo la sosta. Una situazione leggermente diversa da quella del portiere Jiri Pavlenka, che potrà scendere in campo con la sua Repubblica Ceca nel match contro la Germania del prossimo 11 novembre, che sarà disputata a Lipsia, mentre salterà le successive sfide di Nations League. Regole alla mano dunque, anche i club italiani possono sfruttare questo "cavillo" per preservare i propri giocatori, dopo che le precedenti tornate di convocazioni in nazionale avevano comportato un prezzo da pagare a livello di positività al Covid.- che non ha cancellato dal calendario né la Nations League né le amichevoli -, che parlava in questi termini sabato scorso, prima della partita contro il Parma: Dobbiamo almeno ridurre le partite delle nazionali perché altrimenti si fa fatica a gestire squadre come la nostra.Ci vuole buon senso". Un appello che suona tanto come un grido di battaglia, con la vicenda del Werder Brema pronta a giocare un ruolo da spartiacque.- E, che ha offerto questa "via di fuga" alle società, qual è? In un suo recente intervento a Roma, il numero unoha evidenziato un aspetto assolutamente importante, ossia cheUna sorta di compromesso per uscire da una difficile empasse in uno dei periodi storici più complicati di sempre, anche per il mondo del calcio.