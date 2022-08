Welcome to West Ham United, Maxwel Cornet! pic.twitter.com/dLRWhGLcxg — West Ham United (@WestHam) August 5, 2022

Dopo l'accelerata dei giorni scorsi, il West Ham ha ufficializzato l'arrivo di, a titolo definitivo dal Burnley. Cinque anni di contratto più opzione per il sesto, per l'esterno d'attacco francese che probabilmente esclude un nuovo tentativo per Kostic sul quale c'è la Juventus che adesso si avvicina ancora di più.