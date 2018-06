Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Ilaria D'Amico a Sky. Secondo quanto scrive fanpage.it il volto del programma Sky Calcio Show ha deciso di salutare, dopo 15 anni di collaborazione, l'azienda che l'ha consacrata come una delle migliori conduttrici italiane. Oltre alla compagna di Buffon, prossimo a diventare il nuovo numero uno del Paris Saint-Germain, potrebbe dire addio uno dei commentatori di punta della squadra sportiva Sky Sport, Massimo Mauro. Come erede della D'Amico non va esclusa la candidatura di volto del calcio interno all'azienda, Diletta Leotta, alla guida negli ultimi anni del programma sulla B e della rubrica Goal Deejay, anche se al momento, come riporta tvblog.it, non arrivano conferme ufficiali.