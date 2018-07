Ilarialascia Sky Sport dopo 15 anni. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, alla presentazione dei palinsesti della televisione satellitare. Alessandro, già conduttore di Calciomercato- L’Originale, prenderà il suo posto alla guida del programma. La D’Amico aveva condotto Sky Calcio Show fin dalla sua nascita, come detto 15 anni fa, ad esclusione di pochi mesi dal dicembre 2015, quando era andata in maternità. Bonan l’aveva sostituita anche in quel caso. Il 19 agosto, in occasione della prima domenica dell’imminente campionato, l’esordio della nuova squadra.Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite, 7 su 10 di ogni singola giornata. Marcosarà alla guida, ogni sabato, di Sky Calcio Live. Come detto Alessandrocondurrà Sky Calcio Show la domenica pomeriggio (con lui in studio, tra gli altri, Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini), confermato Fabiola domenica sera con il suo Sky Calcio Club. Anche le coppe europee saranno visibili sulla piattaforma satellitare., dove si alterneranno come opinionisti Alessandro, Paolo, Fabio, Andrea, Esteban, Alessandroe Gianluca. Annasarà ancora alla guida il giovedì sera dello studio dedicato all’Europa League.