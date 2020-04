La conduttrice di Sky Sport, compagna del portiere della Juventusha concesso un'intervista a Tuttosport:: "Nelle difficoltà e drammaticità del momento,Due mesi sempre insieme e quasi sempre con tutti e quattro i bambini non li abbiamo mai fatti nemmeno in vacanza. Passati i primi dieci giorni, ci siamo detti: 'Ma veramente noi non litighiamo mai?'. Siamo davvero fortunati".. Quando si ripartirà dovrà trattenersi, ma è bravo a rispettare le regole. In effetti ci siamo un pochino suggestionati, ci sentivamo un po' strani, febbricitanti.Abbiamo trascorso tre giorni in apprensione, probabilmente era più suggestione, poi dopo i test abbiamo tirato un sospiro di sollievo e ci siamo riuniti".Sulla quarantena di Buffon: ". Avere un giardino è una grandissima fortuna. Su internet abbiamo acquistato una rete da pallavolo. Così abbiamo dai due ai tre tornei al giorno:del pomeriggio. Ma a volte, tra le lezioni e i compiti, c'è anche il torneo della mattina. E' un calcio-basket che si è inventato Gigi. Non ci facciamo mancare nulla, anche gli schiamazzi...".Sul futuro del portiere bianconero: "Magari allora non sarò così libera io, quando rinnova... Anche se".