Juve? No. Ilaria D'Amico, conduttrice tv e compagna di Gigi Buffon, sorprende tutti. A chi pensava che la sua passione calcistica fosse dettata dal rapporto con il portiere bianconero, la D'Amico risponde: "Da quando sto con Gigi tutti pensano che sia tifosa della Juve, ma non è così. Avevo grandi simpatie per la Lazio e le coltivo ancora. Quella biancoceleste è una storia meravigliosa, spero che questo campionato rimanga così combattuto". Ai microfoni di Che Tempo Che Fa, la presentatrice aggiunge: "Prima, a causa degli impegni lavorativi, non ci vedevamo con continuità io e Gigi. Veniamo da quattro settimane in casa insieme, ci siamo conosciuti a pieno. Allenandomi con lui, però, mi è venuta la pubalgia".