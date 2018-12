Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip che si concluderà il prossimo lunedì, parla di sé in una lunga intervista rilasciata a Liberi Tutti, domani in edicola con il Corriere della Sera. Protagonista della cover, Ilary Blasi si racconta nella doppia veste pubblica e privata: da una parte la conduttrice televisiva di programmi di successo come Le Iene («dieci anni di trasmissione mi hanno formata»). Dall’altra la moglie di Francesco Totti e la mamma di tre bambini, il 13enne Cristian, l’11enne Chanel e Isabel, 2: una vita tra carriera e famiglia, come tante donne, che concilia grazie a uno stile molto ordinato. Talento, forza di volontà e spontaneità, la stessa che l’ha portata a mettere in chiaro, in diretta, le cose con Fabrizio Corona. “Non c’era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate: se ci fosse stato, lui se la sarebbe giocata meglio, non mi avrebbe detto tutte quelle brutte parole”. Il Natale sarà in famiglia. “Totti vestito da Babbo Natale per i bambini? Impossibile, lo scoprirebbero. La gente lo riconosce anche quando indossa il casco”.