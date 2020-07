Vacanze a Capri in barca per la famiglia Totti con Ilary Blasi che sembra tornata indietro negli anni, ringiovanita come ai tempi del bancone di Passaparola, bellissima nella sua versione sirenetta. Lontana dagli schermi tv, la bellissima showgirl romana si gode il relax e il mare mostrando un fisico perfetto. E gli scatti pubblicati sui social non mancano e noi ve li mostriamo nella nostra gallery.