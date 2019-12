Ilary Blasi in crisi con Francesco Totti? Queste le parole della showgirl, moglie dell'ex numero 10 della Roma, al settimanale F: "La verità è che io e Francesco siamo schivi. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico. Eravamo in barca. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: “Tre, due, uno, bacio”. È stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi".