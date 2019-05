Ilary Blasi lo aveva detto un po’ di tempo fa: “Mi piacerebbe un’esperienza a Lourdes. Accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio, è una cosa che sogno di fare da anni“. E così, qualche giorno prima del compleanno festeggiato a Montecarlo con Francesco Totti e gli amici, la showgirl è volata in Francia con la sua migliore amica ed è andata al santuario di Lourdes per aiutare i più bisognosi.



Come viene mostrato dagli scatti pubblicati su ‘Chi’, Ilary si è unita alle “dame”, un gruppo di donne che indossano gli indumenti delle suore laiche e che passano le loro giornate tra penitenze, carità, preghiera e lunghi cammini verso i luoghi di culto insieme ai malati. Come racconta il settimanale, la moglie di Totti ha scelto di intraprendere questo percorso dopo le feste di Pasqua. È partita lunedì 22 aprile, il pomeriggio di Pasquetta, da sola, senza Totti e la sua famiglia. A Lourdes alle dame non sono concesse distrazioni, devono spogliarsi di abiti, trucchi e oggetti considerati non indispensabili (come il cellulare), questo perché è ai bisognosi che devono riservare tutte le loro energie e attenzioni.