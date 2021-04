Il Milan monitora con attenzione la situazione di Josip Ilicic, anche questa sera subentrato a gara in corso - con gol su rigore - nella sfida tra l'Atalanta e la Fiorentina. Il club rossonero vorrebbe ripetere l'operazione fatta dal Siviglia per Gomez ovvero con un esborso compreso tra i 4 e i 6 milioni di euro. È questo il budget al momento stanziato per il colpo dall'Atalanta.