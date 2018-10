Out dal 25 luglio al 6 settembre per un'infezione alla mandibola Josip Ilicic è finalmente tornato e la tripletta segnata al Chievo Verona segnano un nuovo inizio per lui e per l'Atalanta. Intervistato da Gazzetta dello Sport e Tuttosport il centrocampista sloveno ha ripercorso questo difficile inizio di stagione.



L'INFORTUNIO - "Serviva del tempo, non era un problema come gli altri e per due mesi non mi sono mosso. Sono ripartito non da zero, ma da meno 10. Confrontandomi con mister e staff medico sono tornato. Ho sofferto molto, il calcio era l’ultimo dei pensieri. Ringrazio la mia famiglia, club, tecnico e compagni: il loro supporto non è mai mancato. Più forte di prima? Sicuro, vivendo certe situazioni si impara a dare il giusto peso alle cose. Questo è l’unico aspetto positivo della malattia che ho superato. Se penso ancora all'eliminazione con il Copenaghen? Ero ricoverato e del calcio non volevo saperne".

"Già l’anno scorso quando ho avuto il problema al ginocchio ho sofferto molto perché mi piace giocare e non voglio mai stare fuori: voglio aiutare i miei compagni, vincere e segnare. Fortunatamente ho avuto vicino la famiglia e questo mi ha aiutato ma devo dire che è stato il momento più difficile della mia vita., ci sono stati momenti in cui ti passano davanti agli occhi tante cose brutte e pensieri che non vorresti mai avere. In quei momenti ti rendi conto che c’è una scala di priorità,e fino a quando ho capito che tutto era alle spalle e potevo tornare a ragionare da calciatore è stata dura. Non mi era mai capitato di vivere questo tipo di sensazioni""Nel calcio attuale si parla tanto di Cina, ma posso andarci quando voglio. Mi hanno accostato a tutte le big del mondo, ma sono qui e ci sto benissimo".