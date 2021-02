Prima a Sky Sport e poi in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha svelato il vero motivo dell'esclusione di Josip Ilicic, in panchina per tutto il tempo contro il Napoli: "Ha fatto alcune partite straordinarie, poi io lo devo vedere bene perché ho ragazzi che si stanno inserendo bene. Ha un po’ di alti e bassi, deve ritrovare forza e condizione negli allenamenti e negli spezzoni in partita e poi tornerà e sarà una risorsa fondamentale". Anche in conferenza, Gasperini ha parlato di lui e spiegato: "Non è che ho intenzione di risparmiarlo, ho intenzione di metterlo in condizioni migliori, ci può dare un valore notevole. Bisogna anche avere una buona condizione, una predisposizione per poter dare il contributo che lui è capace di dare".