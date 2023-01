La Juventus mai come ora di Allegri; lo dicono i numeri difensivi dei bianconeri. In 17 partite, già 12 cleen sheet, quasi quanti quelli realizzati la scorsa stagione (13) in totale. In particolare, sono 8 le partite consecutive che la Juve non subisce gol, l'ultimo risale alla sfida di San Siro con il Milan (gol di Brahim Diaz). Un'imbattibilità che dura da 756 minuti e che la porta ad essere nella top 10 di sempre da questo punto di vista.



Meglio di questa Juve, ovviamente, la vecchia Juve di Allegri. Nel 2015, la stagione della rimonta, la squadra raggiunse 10 partite senza subire gol consecutivamente e la striscia si fermò nel derby contro il Torino. Un record eguagliato, guarda caso, nella stagione 2017/2018 dove anche in quella circostanza sulla panchina c'era il tecnico livornese.



Le due Juventus hanno superato il primato che era nelle mani dell'Inter, quando a cavallo tra la stagione 1971/1972 e quella successiva, non subì gol per nove partite, in porta c'era Ivano Bordon. Nella stessa stagione, sempre i bianconeri, arrivarono anche loro a 9 gare da imbattuti, così come aveva fatto il Milan di Fabio Capello nella stagione 1993/1994.