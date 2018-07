Intervenuto in conferenza stampa al termine di Lazio-Triestina 3-0, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile si è soffermato su diversi spunti creatisi nel corso del ritiro. Il giocatore ha soprattutto annunciato la firma sul rinnovo di contratto, allontanando così i rumoros di mercato. Immobile in questa finestra di mercato è stato accostato soprattutto al Milan: “Sicuramente bisogna partire da quanto di buono fatto l’anno scorso, giocando da squadra. Dovremo anche migliorare le nostre lacune, correggendo i nostri blackout. A livello personale non si possono fare sempre 41 gol, ma io prometto di fare sempre il massimo e di sudare la maglia. I gol, poi, sono conseguenze del lavoro della squadra e del mister”.



EUROPA - “Abbiamo buttato via noi quanto di buono fatto contro Red Bull e Salisburgo”.



MERCATO - “Chiaro che quando un attaccante fa bene viene corteggiato. Per quanto riguarda il rinnovo, invece, sono felice che siano stati Tare e Lotito a chiamarmi. Firmare a 10 mesi dall’ultimo rinnovo è stata una grossa soddisfazione”.



OBIETTIVI - “La Champions? Non era un obiettivo l’anno scorso, lo è diventato. Cercare la continuità è quello che più ci preme. Sul mercato posso dire che la società sa cosa ci serve”.



CALENDARIO - “Preferiamo partire bene, avendo tre competizioni. Poi lo sappiamo che il campionato può metterti di fronte a trasferte ostiche dopo le coppe, quindi vedremo cosa diranno i sorteggi”.



RONALDO - “Ha vinto un sacco di volte la classifica marcatori in Spagna, e punterà a farlo anche qui in Italia. Quando è arrivato ho pensato subito che ho fatto giusto in tempo a vincerla l’anno scorso”.



NAZIONALE - “L’Italia dovrà rinascere, e credo che Mancini sia la persona giusta per ricominciare questo ciclo”.



PARTNER D’ATTACCO - “Luis Alberto ha una visione di gioco perfetta. L’anno scorso abbiamo fatto un campionato straordinario con tanti gol e assist. Il merito, però, è anche di Milinkovic-Savic. Mi trovo bene anche con Caicedo, però, così come anche con Felipe Anderson prima che andasse via”.