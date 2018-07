Il Milan su Immobile, l'agente che avrebbe acconsentito ad un'eventuale trattativa, nel frattempo l'attaccante della Lazio si riposa e si prepara per la prossima stagione. Un lungo viaggio il suo, negli Stati Uniti, per ricaricare le batterie e allontanarsi dai rumors di calciomercato e dai Mondiali 2018 che, come tutta la Nazionale italiana, è costretto a guardare da lontano. Nel suo viaggio c'è spazio per una tappa al "Lazio Club New York", un nutrito gruppo di tifosi biancocelesti, sempre molto attivo nella Grande Mela. Foto di rito, selfie e autografi al Lazio club intitolato a Giorgio Chinaglia, il tutto condito dalla promessa di rimanere a Roma.