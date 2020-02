La sfida è lanciata. Dodici gol in 17 partite. Ciro Immobile punta deciso al record di gol in Serie A che appartiene a Gonzalo Higuain. Il Pipita, nel 2015/2016, segnò 36 gol nella sua ultima stagione con la maglia del Napoli cancellando il precedente primato, che resisteva dal 1950, appartenente a Gunnar Nordahl. I betting analyst, però, ritengono che stavolta bisognerà attendere molto meno per aggiornare le statistiche. La possibilità, infatti, che Ciro Immobile possa superare quota 36 in campionato, riferisce Agipronews, è data a 1,90. Il bomber della Lazio e della Nazionale ha tenuto fino a questo momento una media gol impressionante: il numero 17, perno inamovibile della formazione di Simone Inzaghi, segna una rete ogni 70 minuti ossia più di un gol a partita. Continuando così potrebbe addirittura abbattere non solo il record di Higuain ma scavalcare addirittura quota 40 marcature.