: ieri, tuttavia, il palcoscenico era lo stesso, l'Olimpico Grande Torino. Un 2-1 finale che lascia l'amaro in bocca ai granata, ma che ha consegnato al Gallo il terzo gol consecutivo. Il bolide mancino contro l'Udinese, la bellissima girata contro il Cagliari, il rigore di ieri contro la Lazio:. Quest'anno, a nove giornate dal termine, il computo recita 12 gol in 27 partite in Serie A, per un totale di 88 reti in 183 presenze con il Torino.Numeri notevoli, nei quali emerge il record dei 26 gol in 35 partite del 2016-2017: un'annata magica, simile a quella che sta vivendo Re Ciro. La media-gol del bomber biancoceleste è semplicissima: 29 reti in 29 partite, una a partita.. Il ct è stato chiaro e diverse volte ha ribadito quella che, a oggi, è la sua unica certezza per l'attacco: "Ho costruito l’Italia sul collettivo e non su un solo giocatore. Noi ci schieriamo con tre attaccanti:".: l'obiettivo, ora, sono i 36 gol in un campionato segnati da Gonzalo Higuain. Riavvolgendo il nastro agli ultimi due anni, inoltre, si nota come Immobile sia stato l'attaccante più utilizzato da Mancini: 8 presenze da titolare e una da subentrato, mentre per Belotti sono 5 da titolare e 9 da subentrato.