Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, parla al Corriere dello Sport del suo rapporto con la maglia azzurra: "Ha detto bene Inzaghi, prima dell’Europeo avremo un mese per lavorare, Mancini mi potrà conoscere ancora meglio. In Nazionale non è il cittì che si deve adattare a te, è il contrario. Allena tanti giocatori, bisogna seguire un percorso. L'Europeo sarà bello da vivere. Ci restano due partite da vincere per giocarne tre a Roma. Servirebbe qualche gol in più anche con l’Italia, con il lavoro ci arriveremo".