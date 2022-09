Fissata per domani - e non oggi, come invece affermato in precedenza - la risonanza magnetica decisiva per Ciro Immobile. Lavoro differenziato a San Siro stamattina per l'attaccante della Lazio, mentre il resto del gruppo Azzurro ha svolto un allenamento defaticante dopo la vittoria sull'Inghilterra di ieri sera. Risposte positive dal campo per il numero 17, che sembra aver smaltito il fastidio accusato nei giorni scorsi. Cresce perciò la fiducia intorno alle sue condizioni. L'esame di domani darà comunque l'ultima parola sulla sua effettiva disponibilità per la trasferta dell'Italia in Ungheria.