che ne fanno il miglior marcatore di sempre della storia biancoceleste. Un rapporto che ha rischiato seriamente di concludersi nel corso dell’ultima finestra di mercato, quando il bomber di Torre Annunziata è stato seriamente tentato dalle ricche proposte provenienti dall’Arabia Saudita: “Per alcuni giorni ho pensato "Avrei fatto meglio ad andarmene”, ha confessato il giocatore nell’intervista-sfogo concessa a Il Messaggero.- Ma gennaio non è poi così lontano e alla riapertura delle trattative - complice qualche incomprensione con l’ambiente ed un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con due reti in 9 partite tra campionato e Champions - la situazione potrebbe tornare bollente per Immobile: “Se avessi fatto 20 gol, direi di sì. Ora il mio obiettivo è quello di tornare in forma.”.- E a proposito del suo futuro, il capitano biancoceleste aggiunge, sempre a Il Messaggero: “Più ami qualcosa e più ci rimani male, purtroppo è ciò che mi sta accadendo. Mi piacerebbe di essere valutato prima di tutto come uomo, poi come calciatore. Non ho mai detto una parola fuori posto. I veri laziali mi hanno sempre riconosciuto prima come persona e poi come calciatore, lo abbiamo visto anche domenica grazie agli striscioni. Anche qui in società hanno deciso di farmi capitano, non perché avessi più presenze, ma per il ruolo e le responsabilità che mi assumevo”.