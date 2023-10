Toma Basic e Mario Gila sono gli unici due calciatori della Lazio a non aver ancora giocato neanche un minuto (portieri esclusi). Per questo motivo entrambi hanno chiesto la cessione a gennaio. Per il centrocampista croato si erano aperte delle finestre in estate, ma erano state tutte rifiutate. Sarri però era stato chiaro sin da subito: per lui lo spazio nelle rotazioni quest'anno sarebbe stato molto poco. Dopo questa prima parte di stagione il classe '96 si è convinto che per lui l'avventura nella Capitale può considerarsi conclusa e nella prossima sessione di mercato si cercherà una soluzione.



Gila invece sarebbe il quarto centrale, dopo Romagnoli, Casale e Patric. Fino ad ora però Sarri non lo ha tenuto in considerazione preferendo ruotare solo gli altri tre. Sentendosi messo in dispare, anche l'ex canterano del Real Madrid ha manifestato alla società la volontà di andarre altrove per trovare minutaggio in campo. La Lazio per sostituirlo ha già in mente anche il sostituto da puntare: si tratta di Gabriele Guarino, classe 2004 dell'Empoli. Fino a questo momento neanche lui è ancora sceso in campo, ma Sarri ne avrebbe già avallato l'eventuale acquisto, avendolo visionato in passato.