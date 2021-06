Due gol nelle prime partite di Euro 2020 per Ciro Immobile, che contro l'Austria ha l'occasione di incrementare il bottino in maglia Azzurra. L'attaccante della Lazio - si legge in una nota - sarà ancora il punto di riferimento offensivo della formazione di Mancini e gode di grande fiducia anche sulla lavagna marcatori di Betaland: la rete della punta italiana vale quota 2,50. Sulle ali Immobile avrà ancora Lorenzo Insigne e Domenico Berardi pronti a fornire assist ma anche a dare il contributo in zona gol. Una rete finora per il fantasista del Napoli, che cerca il bis a quota 3,35, mentre il primo gol a Euro 2020 di Berardi vale 3,50. Baumgartner, Sabitzer e Arnautovic sono gli uomini da temere per la retroguardia dell'Italia, che peraltro potrebbe essere ancora costretta a rinunciare a Chiellini. La squadra di Mancini però non prende gol da undici partite e ben 1055 minuti e il record di Zoff è solo a 89 minuti di distanza. Un motivo in più per difendere con grinta la porta di Donnarumma e l'ipotesi che in Italia-Austria gli Azzurri riescano a non subire gol vale 1,78 su Betaland. Gli avversari più pericolosi sono come detto Baumgartner (proposto in gol a quota 8,00), Sabitzer (a 8,00) e Arnautovic (a 5,00). Tra le sfide più affascinati degli ottavi di finale c'è senza dubbio Belgio-Portogallo, che metterà a confronto Cristiano Ronaldo (5 gol sinora all'Europeo) e Lukaku (3 reti). Sulla speciale lavagna Betaland il più pericoloso è il belga, in gol a 2,50, mentre il portoghese vale 2,75. In Inghilterra-Germania uno dei giocatori più attesi è Harry Kane, finora a secco. La nazionale dei Tre Leoni ha bisogno dei gol della punta del Tottenham, che potrebbe sbloccarsi agli ottavi, per una scommessa bancata a 2,50.