Ciro Immobile, ex attaccante della Juventus oggi alla Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset della grande sfida vinta dai bianconeri contro il Napoli. Ecco le sue parole: "Ho visto la gara disputata allo stadio San Paolo, il Napoli meritava qualcosa in più rispetto alla Juve perché l'ha schiacciata per buona parte della gara. Nonostante fossero in dieci hanno continuato a giocare. Se in Champions la squadra di Allegri gioca così farà fatica con l'Atletico. Ronaldo? Per me è stato molto emozionante, è un grande campione. Per me è un esempio per la professionalità che mette in questo lavoro, ho subito voluto scambiare la maglia con lui".