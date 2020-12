Ai microfoni di Sky è intervenuto l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, per commentare il pareggio contro il Borussia Dortmund.



REAZIONE - “Devo dire che abbiamo fatto un primo tempo non alla nostra altezza, però abbiamo tenuto il campo e per un errore su disimpegno abbiamo preso il gol. Siamo stati bravi a reagire, mi sono piaciuti tanto gli ultimi 20 minuti in cui abbiamo cercato di vincerla in tutti i modi e prenderci già da oggi la qualificazione".



SODDISFATTO - "Ci prendiamo comunque il punto e la grande prestazione del secondo tempo. Sono soddisfatto, anche se meritavamo di più. Per fortuna è arrivato il pareggio, la sconfitta sarebbe stata una beffa. La mentalità è quella giusta, da grande squadra che vuole vincere sempre”.



IL GIRONE - “Quando ho visto il sorteggio c’era molta emozione, affrontare questa competizione per noi è un sogno e l’abbiamo inseguito negli ultimi anni. Quando scendi in campo ci metti tutta la passione, a volte commettendo errori, magari per inesperienza. Ci sta facendo crescere tanto, siamo stati bravi e compatti quando abbiamo perso tanti giocatori per Covid. Il girone non è difficilissimo per questa competizione, ma nemmeno facile. Affrontiamo squadre che l’hanno sempre giocata e che hanno più esperienza".