Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, Scarpa d'Oro 2019-20, parla di sé a France Football: "Guarda la lista dei vincitori. Leo Messi e Cristiano Ronaldo si alternano, e l'unico che si è messo in mezzo è stato Luis Suarez nel 2016, un altro campione. Vedere il mio nome al loro fianco è semplicemente fantastico! Senza il Pallone d'Oro quest'anno, la Scarpa d'Oro ha un valore aggiunto. Sebbene siano due riconoscimenti diversi, una dipende dai voti e dai trofei collettivi, l'altra esclusivamente dalle statistiche. Ho anche battuto Lewandowski, che quest'anno era un potenziale Pallone d'Oro".



Immobile aggiunge: "Tra i miei modelli mi piace pensare a David Trezeguet, con cui ho lavorato alla Juventus. Mi ha lasciato un'impressione incredibile in area di rigore. Non ho mai visto nessuno come lui. Aveva la coordinazione e la tecnica per segnare su qualsiasi tipo di cross e con qualsiasi parte del suo corpo. C'erano anche Christian Vieri con gli azzurri, Filippo Inzaghi in Champions League, Luca Toni e Alberto Gilardino ai Mondiali 2006. Ho iniziato a capire il calcio con questi ragazzi".