Immobile mette in difficoltà lo staff medico. Sta provando in tutti i modi a recuperare dal suo infortunio, vuole esserci contro il Siviglia. Ma le sue condizioni preoccupano, e non poco: i medici che lo seguono continuano a considerlo a rischio addirittura contro il Genoa, altra sua ex squadra, domenica. Ma lui ci sta provando in tutti i modi: vuole convincere la società e Inzaghi a metterlo in campo contro gli spagnoli.



INFORTUNIO IMMOBILE - Ieri è tornato in campo, nonostante poi, in clinica per i controlli, zoppicasse vistosamente. Come riporta il Messaggero, la forte contrattura ai flessori della coscia sinistra rimediata a Frosinone, era al limite della lesione, la valutazione che andrà fatta dovrà essere accurata e attenta, altrimenti l'attaccante rischia grosso. Lo staff valuta, per ora le percentuali sono al 50%, e solo perché Immobile ci tiene da morire. Atteggiamento da lodare, ma rischioso, in un momento molto delicato della stagione.