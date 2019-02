La Lazio fissa i suoi bonus. Settimana-chiave in casa biancoceleste, non solo a livello di calendario e calcio giocato: la società sarà chiamata a dare un valore concreto alle sue ambizioni. La società crede in questo gruppo, e come riporta il Corriere dello Sport, in settimana è previsto un incontro con la squadra per fissare i bonus relativi al raggiungimento degli obiettivi.



BONUS LAZIO - La dirigenza incontrerà una delegazione dei giocatori, capitano e vice-capitano, e fisserà obiettivi e cifre-premio. Lo scorso anno Lotito aveva stanziato 10 milioni per ottenere la Champions, sfuggita poi all'ultima giornata. La squadra ci proverà anche quest'anno, la società farà di tutto per incentivarla.