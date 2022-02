Brutte notizie per Sarri.in Europa League. Un improvviso attacco influenzale costringe il centravanti a restare a Roma. Questa mattina il numero 17 aveva saltato la rifinitura . Si sperava di poterlo comunque far partire per recuperarlo e averlo a disposizione domani, ma alla fine si è scelto di preservare le sue condizioni. Dopo un colloquio col tecnico e con lo staff è stato deciso di evitandogli la trasferta. La speranza è di rivederlo in campo già domenica contro l'Udinese. Il calciatore a malincuore si è convinto che questa fosse l'opzione migliore. Resta il rammarico per lui di dover rinunciare ad una partita così importante per la squadra.Le alternative per l'attacco non sono molte per Sarri. Stasera il tecnico parlerà in conferenza stampa e fornirà ulteriori dettagli sulla situazione, ma intanto dovrà pensare a come sostituire il bomber e la prima opzione è quella di schierare Felipe Anderson come falso 9. Il brasiliano - per altro ex della partita - completerebbe il tridente insieme a Pedro e Zaccagni. Altrimenti potrebbe essere l'ex Chelsea a giocare al centro con Pipe spostato a destra. Cabral non è ancora al 100% della condizione e né Raul Moro, né Luka Romero hanno le caratteristiche per adattarsi in quel ruolo.