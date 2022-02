Allenamento di rifinitura questa mattina a Formello per la Lazio, prima della partenza per O'Porto. A saltare all'occhio, nei quindici minuti consueti aperti ai media alla vigilia dei match UEFA, è l'assenza di Ciro Immobile.



L'attaccante non è in campo con il resto del gruppo, ma arrivano rassicurazioni dallo staff. Si tratta di semplice gestione delle forze. Il capitano biancoceleste partirà regolarmente con la squadra per il Portogallo nel pomeriggio.