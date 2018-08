Nella giornata di Lazio-Juventus il re dei bomber alla corte di Simone Inzaghi, Ciro Immobile si concentra sulla gara con uno dei suoi hobby preferiti. La punta napoletana è infatti appassionata di videogiochi e passa ore su ore davanti alla playstation dimenticandosi di tutto ciò che lo criconda.



Relax totale senza distrazioni, neanche quelle della bellissima Jessica Malena, moglie e mamma dei suoi figli, che ha sempre lasciato sfogare la passione di Immobile. Anche negli ultimi giorni in cui, scherzando, ha postato una foto sul proprio profilo instagram in cui si lamenta del fatto che, nonostante il bel tempo, Ciro si sia già chiuso in casa davanti alla tv: 'Ma è già arrivato l'inverno?'. In casa Immobile sì, ma la bellissima Jessica ve la mostriamo nelle foto al sole nella nostra gallery.