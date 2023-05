Offerta monstre dall'Arabia per Ciro Immobile. Secondo quanto riporta Il Messaggero gli sceicchi di un club saudita avrebbero messo sul piatto nei mesi scorsi parecchi milioni per convincere il capitano della Lazio ad andare a giocare in medio oriente. Sullo stile di quanto fatto per Cristiano Ronaldo, sarebbero stati promessi all'attaccante anche una serie di benefit importanti, ma il bomber biancoceleste ha detto "no". Non crede sia arrivato per lui il momento di chiudere la carriera in campionati esotici. Al contrario, Ciro è sempre più convinto del progetto tecnico laziale e di voler proseguire la sua avventura a Roma ancora per tanti anni.