Anche Immobile difende Acerbi. Continua la polemica tra giocatori di Lazio e Milan sembra non finire più. Ad intervenire a gamba tesa stavolta è Ciro Immobile, che difende il compagno di squadra: “Due piccoli ‘uomini’ che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita. Sei un grande Leone, non ci pensare".



LA RISPOSTA DI IMMOBILE - L'episodio a fine partita rischia di continuare a creare polemica: Kessié e Bakayoko mostrano allo stadio la maglia di Acerbi per irriderlo, l'ultimo sfottò di una settimana all'insegna della polemica. Che non sembra destinata a spegnersi.