Milan-Lazio 1-0



Reina 7: chiude la porta a Immobile nel primo tempo con una parata sensazionale. Ostenta sicurezza anche con i piedi, prova molto positiva per lo spagnolo.



Calabria 6: qualche piccola sbavatura, ma grande corsa al servizio della squadra. (dal 23' st Laxalt 6: ci mette corsa e volontà)



Romagnoli 7: strepitoso quando va a 'stoppare' Correa lanciato a rete. Imperversa nel gioco aereo, costretto al cambio per un problema muscolare. (dal 23' st Zapata 6,5: si fa trovare pronto dopo mesi passati in infermeria).



Musacchio 6: meno preciso del solito in fase di impostazione, ha il merito di procurarsi il calcio di rigore.



Rodriguez 6: il suo intervento nel finale su Milinkovic dentro l'area piccola vale tanto nell'economia del match.



Kessie 6,5: glaciale dal dischetto, un gol che può valere oro.



Bakayoko 7: gigante del centrocampo, i suoi strappi finiscono per dare carica al pubblico e ai tifosi che lo ha eletto come beniamino. Giocatore fondamentale per gli equilibri rossoneri.



Calhanoglu 6: a volte sembra perdere la bussola per poi riaccendere la luce e dare qualità alla manovra.



Suso 5,5: ci prova, si sbatte ma alla fine produce poco e, talvolta, finisce per ritardare lo sviluppo delle azioni offensive. Nel finale è poco fortunato quando Strakosha compie il miracolo sul suo tiro a giro.



Piatek 6,5: determinante anche quando non fa gol. Impegna da solo la difesa laziale, fa salire la squadra, sfiora la rete in due circostanze. (dal 37' st Cutrone s.v)



Borini 6,5: il soldatino di Gattuso, esegue i compiti impartiti alla perfezione.



All. Gattuso 6,5: ridisegna i suoi in corsa con il 3-4-2-1 ed è la mossa che dà scacco matto alla Lazio. Lazio



Strakosha 7: che parata su Suso, un autentico prodigio.



Luiz Felipe 6: in campo si destreggia piuttosto bene, concedendo poco agli avversari. Deprecabile quanto successo al fischio finale, tra i più nervosi nel cercare la rissa con i giocatori rossoneri.



Acerbi 6: questa volta Piatek, rispetto allo scontro in coppa Italia, lo mette un po' in difficoltà, ma ai punti non esce sconfitto.



Bastos 6,5: annulla Suso. (dal 35' st Parolo s,v);



Romulo 6: continuo e dinamico per tutta la partita, manca però nello guizzo offensivo.



Milinkovic 5: era il giocatore più atteso ma delude ampiamente. Spettatore non pagante, una conclusione smorzata e poco altro.



Leiva 6,5: quanto corre il brasiliano. Mantiene lucidità anche in fase di regia, tra i migliori dei suoi.



Luis Alberto 6: nel primo tempo trova sempre la verticalizzazione. Finisce la partita con la spia della benzina accesa.



Lulic 5,5: pochi spunti per il nazionale bosniaco. (dal 29' st Durmisi 4,5: entra e combina la frittata: stende Musacchio in area di rigore inutilmente.);



Correa 6,5: fino a quando riesce a stare in campo è letteralmente imprendibile. Regala un assist perfetto a Immobile nell'occasione più importante della Lazio. (dal 2' st Caicedo 5,5: si vede poco),



Immobile 6: ha due grandi palle per fare gol ma è sfortunato. Prima trova un super Reina, poi il palo a negargli la gloria.



​Inzaghi 5: finisce per innervosirsi subito, non leggendo le mosse di Gattuso. Espulso nel finale per le reiterate proteste.