Un’iniziativa all’insegna della solidarietà e del bene è avvenuta in una scuola media a Vergato, in provincia di Bologna. Come riporta Tgcom24, gli studenti della scuola Veggetti, frequentanti la terza media, hanno deciso di partecipare ad un progetto avallato dalla loro insegnante di sostegno per supportare una loro compagna ipovedente, imparando il linguaggio braille. Tale strumento è essenziale per la comunicazione delle persone aventi questo handicap e l’intera classe, rispettando le normative sanitarie, ha aderito con entusiasmo iniziando il laboratorio coordinato dall’insegnante Elena Venturini.



La studentessa, profuga di guerra fuggita dalla Siria, ha esternato un sentimento di enorme felicità dinanzi a questo gesto. Mariateresa Verderame, responsabile del progetto Erasmus +, ha dichiarato al Corriere di Bologna di essere profondamente orgogliosa di questi giovani ragazzi, colpita dalla loro sensibilità e della voglia di aiutare una persona in difficoltà.



L’integrazione in una nuova realtà, in nuovo paese è di per sé una situazione difficile da affrontare per un giovane che proviene da una cultura differente, maggiore per coloro che già affrontano una situazione di disagio personale.



Su questo episodio si è espressa su Facebook anche l’attivista Cathy La Torre, la quale ha lodato l’iniziativa mossa dal progetto “Erasmus+Solidarité: à vous les jeunes””, auspicando che tali episodi di condivisione e sensibilizzazione verso il prossimo non rimangano dei casi isolati.