In 10mila a Formello per festeggiare la Supercoppa, ma quella presente al centro sportivo... è falsa. Spunta il curioso retroscena: come racconta Cittaceleste.it, l'originale non è a Roma, ma... a Cortina.



LOTITO CON LA COPPA - A quanta pare il presidente Lotito l'avrebbe portata a Cortina, per festeggiare il Capodanno con la Supercoppa italiana e mostrarla agli invitati. Ha seguito la festa a Formello in tv, quella presente era una riproduzione fedelissima. La vera coppa ha preso la via delle Dolomiti, il sesto trofeo di Lotito è stato il protagonista del veglione di Capodanno.