In Argentina è esploso il gossip attorno alla coppia dalle uova d'oro composta dall'attaccante della Juventus, Paulo Dybala e la cantante Oriana Sabatini. Alcuni portali e riviste di gossip hanno infatti riportato e dato voce alla presunta infedeltà della punta bianconera che "è stato pizzicato a cena con un'altra ragazza".



Dalla coppia non è arrivata finora alcuna dichiarazione ufficiale e non è detto che possa mai arrivare. Oriana nel frattempo si è preparata per l'uscita del suo nuovo singolo (in programma il 31 marzo ft FMK) intitolato "TUYYO". E il look scelto per il videoclip del singolo ancora una volta lascia tutti a bocca aperta: corpetto di pelle e calze a rete con stivale al ginocchio. Ecco le anticipazioni e altre foto della bellissima Oriana nella nostra gallery.