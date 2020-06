Lo stadio di casa, senza tifosi, non serve più a vincere. Lo hanno capito benissimo in Bundesliga: chi gioca tra le mura amiche è passato dal 42% di vittorie al 19%. Il fattore campo, la bolgia, il sostegno dei tifosi casalinghi non riesce ad incidere, e nel vuoto a porte chiuse, come riporta La Stampa, i club si stanno ingegnando per ricostruire lo spazio stadio, tra effetti speciali e tifo virtuale.



LAZIO APRIPISTA - In Italia la Lazio fa scuola: ha deciso intanto di colmare i vuoti lasciati dai tifosi con sagome riempite dalle foto degli stessi. Il ricavato va alla Croce Rossa italiana. Non solo, Claudio Lotito sta studiando con alcuni tecnici un'app per poter portare allo stadio anche la voce dei tifosi. La Lazio si è mossa per prima, ma presto dovranno farlo in molti: lo stadio di casa non è più una roccaforte, va inventato di nuovo.