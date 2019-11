In Turchia tutti vogliono Riza Durmisi. Il terzino sinistro, ai margini del progetto tecnico della Lazio, 25 anni, fino ad ora a Roma non ha trovato spazio. Ha un contratto fino al 2023, e di recente ha annunciato l'interesse del Fenerbahce per lui. Ma non è l'unica big turca che sembra aver intenzione di investire su di lui.



MERCATO LAZIO - Su Durmisi c'è anche il Galatasaray: l'esperto tecnico Terim sta cercando un terzino e un centrocampista, a gennaio ha puntato i riflettori proprio su Durmisi. Vorrebbe rilanciarlo, considerando il prezzo contenuto - attorno ai 4 milioni - e le sue ambizioni di crescita, dopo il buco nell'acqua a Roma. La Lazio vuole piazzarlo, bisognerà capire chi si muoverà meglio. Una certezza: tutte le big di Turchia vogliono Durmisi.