In che ruolo giocherebbe Zielinski nell'Inter di Inzaghi

La storia tra il Napoli e Piotr Zielinski molto probabilmente si concluderà a fine stagone. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto, ha rifiutato l'ultimo rinnovo ed è stato escluso dalla lista Champions. Il futuro dell'ex Udinese però potrebbe essere ancora in Serie A, all'Inter. I nerazzurri infatti si sono mossi prima di tutti per il giocatore iniziando tempo fa una trattativa che ora sta per arrivare alle battute finali. Marotta e Ausilio hanno tenuto a distanza il Napoli che ha provato a convincerlo a prolungare il contratto ma anche la Juventus, con Giuntoli che aveva avuto qualche contatto con l'entourage del giocatore per provare a soffiarlo all'Inter.



ZIELINSKI NELL'INTER - Nell'Inter 2024/25 che a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe avere ancora Simone Inzaghi in panchina, Piotr Zielinski potrebbe diventare un titolare del centrocampo nerazzurro del futuro. Nel 3-5-2 dell'allenatore giocherebbe da mezz'ala pronta a inserirsi negli spazi per dare profondità a un ruolo nel quale in questa stagione Inzaghi ha a disposizione Barella, Mkhitaryan, Frattesi, Klassen e Sensi, rientrato a Milano dopo l'affare saltato con il Leicester.



ZIELINSKI ALL'INTER, I DETTAGLI - Per Zielinski è pronto un contratto di tre anni fino a giugno 2027, l'offerta d'ingaggio è di 3,5 milioni di euro netti a stagione che sarebbe la stessa cifra che prende attualmente al Napoli. Il presidente De Laurentiis è già stato informato dall'Inter che la trattativa per Zielinski è in via di definizione, il polacco aveva voglia di cambiare aria e i nerazzurri hanno anticipato tutti muovendosi per primi per portare a Milano il giocatore che dopo otto anni dirà addio al Napoli.