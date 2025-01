In Copertina - Ranieri l’ha rifatto: dopo Totti-De Rossi la mossa Pellegrini nel derby

e, contrariamente allo stile delle sue scelte, sempre molto coerenti e raramente azzardate,, dentro Taddei e Menez. Fuori Totti e De Rossi? Sul serio? Sì, sul serio. E con la Roma sotto di un goal. Il finale di quel derby lo ricordano tutti:conquistato poi dall'Inter di Mourinho.

. Nulla di strano, verrebbe da dire a chi segue distrattamente il campionato. E invece, forse,di quella, più celebre, dalla quale sono passati quasi 15 anni (eh sì, ragazzi, accettiamolo, 15 anni).Perché Pellegrini e la Roma sembravano a un passo dall'addio, perché le recenti prestazioni del centrocampista giallorosso avevano spesso lasciato a desiderare ques'tanno e perché lo stesso Ranieri aveva spiegato, pochi giorni prima, che Pellegrini soffrisse troppo la pressione del pubblico di casa. E se il pubblico di casa fa pressione già nelle gare "normali", figuriamoci in occasione di un derby visto da molti come l'unica chance per riscattare un girone d'andata disastroso.

. Con i suoi tifosi. Con quei tifosi con i quali per anni ha condiviso la curva, da tifoso anch'egli. A volte le troppe motivazioni provocano un'implosione, ma non è stato questo il caso. Pellegrini, che in effetti aveva iniziato in maniera un po' impacciata, a più riprese invitato da Paredes ad avanzare il proprio raggio d'azione, ha fatto ciò che ultimamente non faceva più: si è preso un'enorme responsabilità e, una volta ricevuto il pallone al limite dell'area, invece di tentare un assist, ha provato la giocata che ha cambiato la storia del derby e, probabilmente, della sua carriera: ha fatto tutto da solo e ha calciato in porta un pallone che, se fosse finito in Curva Nord, avrebbe attirato su di lui i fischi di entrambe le tifoserie. E invece,

Una Roma che, ancora una volta, nel momento di massima difficoltà ha chiamato al suo capezzale un allenatore che di miracoli ne ha fatti tanti, ma al quale probabilmente uno riesce sempre meglio degli altri:. E così, Hummels è sempre più leader di una difesa che ha ritrovato in Mancini e Ndicka due punti di riferimento che sembravano essersi smarriti. Paredes è tornato al centro del gioco e Konè, con l'argentino al suo fianco, cresce di partita in partita. Saelemaekers a destra ha finalmente colmato il vuoto esistente da anni (va detto, per onestà, che Juric non ha mai potuto disporre del belga), Angelino sgravato dal ruolo di "braccetto" ha tutto un altro impatto e, soprattutto, Dybala è tornato ad essere Dybala.

Questo non significa che la Roma non abbia più problemi o che non commetterà altri passi falsi, sia chiaro.