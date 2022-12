- chi prima e chi dopo -E così, dall'Inghilterra alla Francia, passando per la Turchia e il Portogallo e finendo con la Spagna (che riapre oggi i battenti del suo campionato), il Vecchio Continente riprende la sua marcia ad altissima velocità verso una seconda metà di stagione che sarà inevitabilmente condizionata dagli strascichi dei primi Mondiali invernali della storia.- dove però c'è l'attenuante delle condizioni climatiche -: una scelta folle, al limite del masochismo puro.grazie anche ai recenti fallimenti della Nazionale, a quelli dei club nelle competizioni Uefa e ai ripetuti scandali che riguardano società, dirigenti e protagonisti a vario titolo,Secondo loro, le federazioni di Inghilterra, Francia, Spagna e persino dei paesi "di secondo piano" sono tutti impazziti a voler riprendere la regolare attività con coppe e campionati nazionali a così pochi giorni dalla conclusione di Qatar 2022? Volendo andare oltre e decidendo di guardare in casa nostra,Il giorno di Santo Stefano - il nostro Boxing Day - ha fatto registrare numeri clamorosi a livello di seguito, sia negli stadi che davanti a tv, smartphone ed altri dispositivi elettronici.EvidentementeChi oggi comanda in Federazione e in Lega - perdendosi spesso in inutili litigi per "pochi spicci" o lotte di potere che distolgono l'attenzione dai problemi reali e più stringenti -O, molto più semplicemente, si è pensato alle feste da trascorrere coi parenti, ai panettoni da consumare in quantità nelle proprie case e a come organizzarsi per l'ultimo dell'anno? Se tutti gli altri in Europa fanno in un certo modo e continuano a guadagnare tanti soldi alle nostre spalle, forse i pazzi non sono loro. Stiamo comodi, che fretta c'è...