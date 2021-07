La clamorosa eliminazione della Francia contro la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2020 non è andata giù a molti tifosi dei bleus, al punto da aver lanciato una petizione online per far rigiocare l'incontro: "Durante i rigori del match Francia-Svizzera il portiere Sommer non era sulla sua linea al momento del tiro di Mbappé", motivo per cui la qualificazione della Svizzera sarebbe da annullare, a causa delle regole che, secondo i creatori della petizione, non sarebbero state rispettate. Sono state raccolte ben 240mila firme per la causa, pubblicata sul sito leslignesbougent.org.