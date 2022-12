Come era possibile ipotizzare dopo le sue prestazioni sul campo con la maglia del Marocco, non appena finito il Mondiale del Qatar molti dei grandi top club europei si sono fiondati su Sofyan Amrabat. Adesso tutti vogliono il centrocampista della Fiorentina, e dal Marocco arrivano novità clamoroso che potrebbero infastidire la dirigenza della Fiorentina. Per il momento club ed entourage del giocatore sono sempre state in totale accordo su tutto, ma chissà se adesso i rapporti rimarranno gli stessi: a Firenze è sbocciato dopo un anno e mezzo incolore, e adesso molte squadre stanno bussando alla porta dell’agente per offrire contratti faraonici.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale sportivo Lion de L’Atlas il Liverpool di Jurgen Kloop fa sul serio per Amrabat, sottolineando come i Reds abbiano già il benestare del giocatore che avrebbe scelto l’Inghilterra come futura tappa. Secondo quanto riportato il club inglese avrebbe già pronta un offerta di 45 milioni di euro per provare a convincere la Fiorentina a cedere il giocatore già nella sessione invernale. La Fiorentina, come riportato anche nei giorni scorsi da Calciomercato.com, ha più volte ripetuto di fare molto affidamento sul marocchino e di non volerlo cedere assolutamente, è chiaro però che davanti ad un offerta come quella ipotizzata in pochi riuscirebbero a dire di no.