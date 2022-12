L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha cercato di fare il punto della situazione delle uscite in casa Fiorentina e, come sottolineato anche nelle ultime settimane, uno dei giocatori dal futuro praticamente già scritto è Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco ha raccolto appena 4 apparizioni tra campionato e Conference League, e che non ha mai avuto feeling con Vincenzo Italiano, da tempo ha chiesto di essere ceduto. E a pochi giorni dall’apertura del calciomercato, per il momento, le soluzioni percorribili sembrano essere soltanto due.



Secondo quanto riportato dal quotidiano il giocatore da sempre preferirebbe la via che porterebbe ad Empoli, dove è già stato e sa di avere quasi praticamente il posto sicuro. L’alternativa sarebbe la Sampdoria di Dejan Stankovic, pronta a scommettere sul polacco per rincorrere la salvezza. Zurkowski a fine agosto stava già spingendo per andare verso l’altra società toscana di A, solo la tensione fra i due club ha bloccato la cessione. Negli ultimi mesi le due dirigenze hanno provato a ricucire le strappo, che possa essere gennaio il momento decisivo per il ritorno del polacco ad Empoli?