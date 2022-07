Ieri sera per i presenti sugli spalti del, nella città rumena di, è stata grande la sorpresa nel constatare la presenza di. Stava per iniziare la partita di Conference League fra la squadra locale del Sepsi, allenata dall'ex calciatore laziale Cristiano Bergodi, e(vinta 3-1 in rimonta dal Sepsi, dopo che gli sloveni erano passati in vantaggio al quarto minuto di gioco), ma l'attenzione del pubblico è stata catalizzata dalla presenza eccellente.E giusto per rafforzare il senso della missione, il premier ungherese aveva al suo fianco il commissario tecnico della nazionale magiara, l'italianoIl tempo dello sconcerto è durato poco, poiché subito dopo è cominciato quello del consenso. E il motivo di ciò non sta tanto nel fatto che il primo ministro ungherese si sia atteggiato a tifoso della squadra di casa.Come rimarcato dallo stesso presidente del Sepsi, Laszlo Dioszegi (a sua volta di origini magiare),). Dunque c'è da comprendere la gratitudine della tifoseria locale nei confronti di Orbán., soprattutto in accademie del paesi dell'est Europa.Una questione che ha scatenato polemiche proprio in, alimentate principalmente da Dan Şucu, azionista di riferimento del. Şucu si è chiesto, anche a titolo di sponsorizzazioni (). Interrogativo che rimarrà senza risposta, visto lo stretto controllo che il presidente ungherese mantiene su tutti i poteri dello stato.Sicché ai rumeni che non tifano Sepsi resta soltanto l'arma della critica., ex attaccante di Bari, Verona, Brescia e Milan che adesso fa il commentatore. Interpellato da Orange Sport, Raducioiu ha commentato:«Mi sembra strano. Questa immagine è molto strana.» ( LEGGI QUI ).C'è da scommettere che le polemiche non si fermeranno qui. E nemmeno le scorribande calcistico-politiche di Orbán.