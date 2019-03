Il nipote di George "Gigi" Becali gioca gli ultimi scampoli di carriera... in quarta categoria rumena. E ha un passato che si intreccia, in qualche modo, con la Lazio. Il 60enne George Becali è il politico e uomo d'affari rumeno che è salito agli onori, o disonori, della cronaca per l'assurda fine della storia leggendaria della Steaua Bucarest, costretta a cambiare nome in FCSB football club. In Romania il magazine Prosport.ro ha raccontato, attraverso le parole del suo mister in quarta serie, gli ultimi scampoli di carriera di Chiacu, ricordando come abbia fatto parte della squadra capace di fermare la Lazio all'Olimpico per 1 a 1. Nel terzo turno di qualificazione in Champions League, nel 2007, la Lazio di Delio Rossi non riuscì ad andare oltre il pari con la Dinamo Bucarest, firmato da Mutarelli. In quella Dinamo leggendaria, in difesa c'era proprio Stefan Radu, che non poteva sapere di affrontare la sua futura squadra. Chiacu è entrato dalla panchina al '72, anche lui non poteva sapere che il suo nome, 12 anni dopo, sarebbe stato ancora ricordato in patria, accostato proprio alla Lazio.