L'ex nazionale rumeno Dica diventa sponsor di Hagi jr alla Lazio. In un'intervista a Digi Sport, Dica spiega che Hagi ha bisogno di giocare, e che potrebbe trovarsi benissimo nell'attuale modulo biancoceleste: "Per lui, la cosa più importante è giocare. Hai visto come è andata in Belgio dove non ha giocato, e in Scozia hai visto come giocava partita dopo partita. Mi piacerebbe arrivasse alla Lazio, perché in questo sistema 3-5-1-1, può giocare dietro l'attaccante e penso che sia un ruolo adatto a lui, perché è tecnico e fa la differenza negli ultimi 25 metri ".



MERCATO LAZIO - Su Hagi non c'è solo la Lazio, ma anche alcuni club di Premier League. Per Ianis Hagi si tratterebbe di un ritorno in Italia: nel 2016 è passato, senza lasciare troppa traccia, nelle fila della Fiorentina. La Lazio potrebbe bruciare la concorrenza e trattare subito con i Rangers di Glasgow, in procinto di riscattare Hagi e pronti ad accettare i 10 milioni offerti, che garantirebbero una ricca ed immediata plusvalenza.