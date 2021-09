. Da tempo ha dimenticato la lingua italiana e questo inizio di stagione lo certifica in modo evidente (così come conferma la povertà qualitativa e lo spessore internazionale dei nostri attaccanti). Qualche numero.E’ una disparità che non può sorprendere. Considerando i venti organici delle squadre di Serie A i calciatori stranieri sono circa il 61%. E’ una tendenza che ogni anno cresce di qualche punto, ma inevitabilmente cresce: tra dieci anni probabilmente gli italiani della Serie A saranno rari come i panda. Eppure: siamo incredibilmente i Campioni d’Europa. Ma il rischio - abbagliati dal trionfo di questa estate - è quello di sbagliare prospettiva., considerati i giovani cresciuti nel vivaio (che in molti casi non hanno mai visto il campo) e i «fuori-catalogo», cioè quei giocatori che non possono aspirare (non ne hanno la qualità) alla convocazione.. Nei top campionati d’Europa: Inghilterra, Germania, Spagna e Francia, gli italiani si contano sulle dita di una mano. Tra i Campioni d’Europa quest'anno giocano fuori dall'Italia(Psg),(Chelsea) ed(Lione). Stop.. L'ultimo centravanti puro di spessore europeo del ventennio del Duemila è stato, campione del mondo nel 2006 e in grado di lasciare traccia dei suoi gol anche in Bundesliga (38 in due anni al Bayern, con un titolo di capocannoniere in bacheca). Di una generazione leggermente precedente fanno parte. Il primo non ha mai avuto esperienze all'estero, ma la Champions League è stata per anni il suo giardinetto di casa. Il secondo nell'anno d'oro - 1997-98, dopo la Juventus e prima della Lazio - ha recitato un ruolo da protagonista in Spagna, 24 gol in 24 partite con l'Atletico Madrid. A livello internazionale lo status di Inzaghi e Vieri era quello di due top-bomber.. Il centravanti titolare dell’Italia Campione d'Europa -- segna con medie molto alte solo in Italia. Nelle sue due tappe all'estero - Borussia Dortmund e Siviglia - ha combinato davvero poco, finendo presto relegato ai margini. Il suo vice -- non ha praticamente esperienza internazionale, se non quando gioca con l’Italia. E seha irrobustito il suo percorso professionale con l'esperienza al Psg,: gioca nel Sassuolo, non ha mai calcato i prati europei, sta cominciando - con la Nazionale - a mettere il naso fuori di casa solo ora. Curiosità finale: Immobile (4 gol), Belotti e Raspadori con uno ciascuno, più la riserva Petagna, più Destro, più i giovani Piccoli e Bonazzoli sono i centravanti puri italiani che in queste tre giornate sono entrati nel tabellino marcatori.. Una orgogliosa forma di resistenza italiana all'invasione (di gol) straniera.