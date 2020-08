La Juve ha deciso: per il dopo Gonzalo Higuain vuole puntare su Edin Dzeko. L'obiettivo di Paratici e Cherubini è regalare il nuovo bomber a Pirlo entro i primi dieci giorni di settembre, al termine degli impegni con le Nazionali, così da lavorare in gruppo una decina di giorni prima dell'inizio del campionato.



SETTIMANA CHIAVE - Il bosniaco è, in questo momento, in cima alla lista degli attaccanti seguiti dai bianconeri: la pista Milik si è raffreddata, Jimenez costa troppo, per Zapata l'Atalanta non fa sconti. In settimana, secondo Tuttosport, potrebbe arrivare una svolta nell'operazione: giovedì, infatti, la Roma riprenderà gli allenamenti a Trigoria e Dzeko avrà un contatto con l'ad Guido Fienga, che potrà così sondare le volontà della punta. I due, dopo il ko in Europa League, non si sono più sentiti e occorre così fare ordine sui progetti futuri. Il bosniaco, che sin qui non ha mai manifestato pubblicamente la volontà di lasciare la Capitale, è attratto dall'opzione Juve e dalla possibilità di vincere il suo primo trofeo italiano. I bianconeri osservano e preparano l'assalto.